وزير الداخلية الليبي السابق يعلق على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

علق وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، على منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكتب باشاغا، على "تويتر": "يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية والحرص على وحدة ليبيا و إنهاء الإنقسام و ميلاد حكومة وحدة وطنية نالت الثقة من مجلس النواب بمظهر ديمقراطي و حضاري".

يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية و الحرص على وحدة ليبيا و إنهاء الإنقسام و ميلاد حكومة وحدة وطنية نالت الثقة من مجلس النواب بمظهر ديمقراطي و حضاري — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 10, 2021

وتابع: "أهنئ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الثقة التي نالها، اليوم الأربعاء، من مجلس النواب".

وأضاف: " أتمنى له التوفيق و السداد و أن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية".

أهنئ معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على الثقة التي نالها اليوم من مجلس النواب و أتمنى له التوفيق و السداد و أن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 10, 2021

ومنح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".

وأرجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية. وقال الدبيبة، خلال مداولاته مع النواب في جلسة للبرلمان في سرت، تناقش منح الثقة لحكومته، "ما جعل وزارتي الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".

واقترح عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، حسبما قال مكتبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، وبحسب القائمة سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.