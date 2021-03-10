أول زعيم يبعث بـ"رسالة تعاطف" إلى الرئيس بشار الأسد وزوجته بعد إصابتهما بـ"كورونا"

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، برسالة تعاطف إلى الرئيس السوري بشار الأسد بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وقال شي، في رسالته: "بعد علمنا بإصابة الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، أعرب مع زوجتي بنغ لي يوان، عن تعاطفنا وتمنياتنا للأسد وزوجته بالشفاء العاجل"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأكد شي، أن "الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود مكافحة كوفيد-19 التي تبذلها سوريا حكومة وشعبا"، معربا عن إيمانه بأنه "في ظل قيادة الرئيس الأسد، سيهزم الشعب السوري كوفيد-19 بكل تأكيد".

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت، يوم الإثنين الماضي، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن "حالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال فترة الحجر الصحي المنزلي التي تستمر لأسبوعين أو ثلاثة".

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أنه "لا يعلم ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قد طلب مساعدة على خلفية إصابته وزوجته بفيروس كوفيد-19"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينظر في الأمر على الفور إذا طلب الأسد المساعدة.