الدبيبة يدعو مجلس النواب الليبي إلى الاجتماع ونسيان الأحقاد

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى الاجتماع في كل مدن ليبيا وأن ينسوا الأحقاد ويفتحوا قلوبهم لبعض.

وقال الدبيبة: "إنني أحتاج إلى صبركم قليلا وأريد أن تكونوا معي في كل الأعمال القادمة".

كما توجه الدبيبة بكلمة شكر إلى الدول التي ساهمت ودعمت هذا المسار لتتويج هذا الاجتماع، وإعلان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بموافقة الأغلبية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وقد أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة "، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".

ووصف عقيلة صالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية باليوم التاريخي لليبيا، ودعا أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة للقيام بجولة تفقدية داخل مدينة سرت للوقوف على آثار الحرب التي شهدتها المدينة ضد "التنظيم الإرهابي" الموجود في ليبيا.

وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف، مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.