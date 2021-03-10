أول تعليق رسمي من مصر على نيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب

علقت وزارة الخارجية المصرية على حصول حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثقة من مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الخارجية المصرية، أن "مصر تُرحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم، وتثمن دور المجلس في تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق".

وأضاف البيان "تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية".

وأشار البيان إلى أن "مصر تدعم جهود الحكومة الليبية للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجارى، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد أعلن اليوم أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".