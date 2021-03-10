رئيس "الاستخبارات الفرنسي" يتحدث عن "تأثير إيجابي" للخط الأحمر المعلن من قبل السيسي في ليبيا

أشاد برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، بما أعلنه الرئيس المصري في وقت سابق عن "الخط الأحمر" في ليبيا.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية بشأن اللقاء، قال المتحدث الرسمي إن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي اطلع على رؤية الرئيس تجاه المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية بشرق المتوسط، وكذلك الأوضاع في ليبيا، وأشاد بالتأثير الإيجابي الكبير للخطوط المعلنة من قبل الرئيس تجاه الوضع الميداني في الشرق الليبي، الأمر الذي دعم مسار المفاوضات السياسية سعياً للحل الشامل للقضية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن السيسي رحب بالمسؤول الفرنسي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في مختلف المجالات.

وأشار البيان، المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي نقل إلى "الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة".

وأضاف أن المسؤول الفرنسي "أكد حرص فرنسا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وذلك من منطلق دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، وجهود السيد الرئيس الفعالة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي".

ولفت المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي علي المستوى الأمني والعسكري، كما تم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأكد السيسي بحسب البيان "أهمية عامل التنسيق المنتظم في هذا الصدد للتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية".

وشدد السيسي على أن "استعادة مؤسسات وأركان الدول التي تعاني من أزمات من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار بكافة سائر المنطقة، وتقويض الأخطار المحيطة بها".