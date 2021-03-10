الإمارات تهنئ ليبيا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

باركت الإمارات، اليوم الأربعاء، قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على موقعها الإلكتروني: "تبارك دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة معالي رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبه"

كما هنأت رئيس المجلس النيابي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم.

وأعربت عن تقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.

يذكر أن عبد الحميد الدبيبة، اختير من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.