رئيس الموساد السابق: أمريكا ستعود الى الاتفاق النووي الإيراني

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، تامير باردو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران ستعودان على الأرجح إلى الاتفاق النووي، دون إعارة اهتمام لمعارضة الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن باردو خلال مؤتمر مشترك بين قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والصحيفة نفسها، أن أمريكا ماضية في طريقها لصفقة اتفاق مع إيران، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تنظر بعين الاهتمام للرأي الإسرائيلي.

وبسؤال رئيس الموساد السابق حول مدى ترجيحه التوصل لاتفاق قريبا، أوضح تامير باردو، أنه من الصعب جدا معرفة ذلك الأمر على وجه اليقين، مرجحا التوصل لاتفاق، ولكنه تساءل حول موعد توقيع هذا الاتفاق، وكم عدد الاختلافات التي ستبرز حتى التوصل إليه.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تصريحات تامير باردو، جاءت خلال عقد صحيفة "هاآرتس"مؤتمرا، بشأن الاستراتيجية والأمن القومي في البلاد، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم وزير الدفاع، بيني غانتس، ناقش التطورات الراهنة وأثرها على الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة التحديات التي تواجه تل أبيب قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.