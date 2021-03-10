جنود في الجيش السوري يتمنون الشفاء للأسد وعقيلته على طريقتهم... فيديو

أرسل جنود من الجيش السوري تمنياتهم بالشفاء للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء من فيروس "كورونا" المستجد، عبر لوحة بشرية رسموها بأجسادهم.

وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يوثق قيام جنود من الجيش السوري برسم (لوحة بشرية) في مدرسة تدريب الصاعقة العسكرية بمنطقة الدريج في ريف دمشق الغربي.

ووجه الجنود من خلال لوحتهم رسالة إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية الرئيس بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد يدعون لهم بالشفاء العاجل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية أول أمس الاثنين، عن إجراء الأسد وعقيلته فحص (PCR)، والذي أظهر نتيجة إيجابية.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس وعقيلته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وأنهما سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وعبر البيان عن تمنيات الأسد وعقيلته بالسلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، مهيبين بجميع السوريين الاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان، كما وجها التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره على المصابين به.