بيان إماراتي - إسرائيلي حول إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي

أصدرت إسرائيل والإمارات، مساء اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا حول إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين.

ويخص ممر السفر المسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية، وفق ما أفادت به صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبحسب البيان، تجرى حاليا اجتماعات بين مسؤولين بوزارتي خارجية البلدين للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرام الاتفاق والبدء بتنفيذه في أبريل/ نيسان المقبل.

ومن شأن إنشاء ممر للسفر بين دولتي الإمارات وإسرائيل "أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الابراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصاً إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين"، وفق ما أكده الجانبان.

وقال البيان إن المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافا بالجهود الناجحة التي بذلتها كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مكافحة كورونا كونهما "تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم".

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإمارات غدا الخميس في زيارة تستغرق ساعات يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق إعلام عبري.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات جرى في البيت الأبيض برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولاحقا وقعت البلدان عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بما في ذلك اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات دخول مواطني كل دولة إلى الأخرى.