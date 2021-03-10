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    المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بشأن الاتصال بالملك سلمان وتقرير مقتل خاشقجي

    الإدارة الأمريكية: لا نريد مواجهة علنية مع إسرائيل بشأن الاتفاق النووي الإيراني

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران، روب مالي، إن الإدارة الأمريكية لا تريد مواجهة علنية مع إسرائيل، على غرار التي جرت في عام 2015.

    أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع روب مالي، أكد من خلاله أن بلاده لا تريد أي مواجهة أو خلاف مع إسرائيل، بشأن الملف النووي الإيراني، وأن واشنطن تريد إدارة الملف بشكل شفاف مع تل أبيب.

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    أمريكا تعلن عقد محادثات استراتيجية مع إسرائيل

    وأوضح مالي أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة لن تؤثر على وتيرة تقدم الرئيس جو بايدن مع إيران، مؤكدا أن بلاده تريد تجنب العودة إلى المواجهة العلنية مع تل أبيب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مثل تلك التي حدثت في عام 2015.

    وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أدار حملة واسعة ضد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، خلال المفاوضات بين أمريكا والقوى الأخرى مع إيران بين عامي 2013 و 2015، وهي الحملة التي تسببت في حدوث أزمة بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، آنذاك.

    وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إميلي هورن، اليوم الأربعاء، إن كبار المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون حوارا استراتيجيا مشتركا غدا الخميس.

    وذكرت هورن في بيان: "في 11 مارس/ آذار، ستعقد الولايات المتحدة وإسرائيل أول اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين البلدين، بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات". 

    وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أن الطرفين سيناقشان القضايا الإقليمية خلال الاجتماع.

    وأردفت بالقول: 

    هذا الاجتماع هو جزء من الحوار الأوسع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مجموعة كاملة من القضايا ذات الأهمية للعلاقات الثنائية، والبناء على الحوارات طويلة الأمد بين بلدينا في ظل الإدارات السابقة.

    في منتصف شهر فبراير/ شباط قال البيت الأبيض، إن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعيم في منطقة الشرق الأوسط ستكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    وفي 17 من ذات الشهر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تلقى اتصالا "دافئا" من الرئيس بايدن، مضيفا أنهما ناقشا دفع اتفاقيات السلام و"التهديدات الإيرانية".

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