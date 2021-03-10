موسكو ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بموافقة مجلس النواب على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، معتبرة هذه الخطوة "خطوة مهمة" نحو تجاوز الأزمة الليبية.