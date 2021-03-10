مؤسسة روسية تأمل بالحصول على ترخيص لبناء محطة للطاقة النووية في مصر

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الروسية الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة تتوقع الحصول على ترخيص لبناء محطة للطاقة النووية في مصر في عام 2022.

موسكو - سبوتنيك. وقال ليخاتشوف لقناة "روسيا-24": "تتمثل مهمة هذا العام في تسليم وثائق المشروع، ونتوقع الحصول على ترخيص في عام 2022 والبدء بالعمل بشكل كامل".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أيمن حمزة، أن محطة الضبعة النووية، حصلت على كافة الموافقات الرسمية، وأن عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020، ولم يتبق سوى إذن (ترخيص) الإنشاء.