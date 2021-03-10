أكد الشكوك... أمير سعودي شهير يكشف عن شخص لا يمكن مقابلته... فيديو

كشف أمير سعودي شهير، مساء اليوم الأربعاء، عن شخص لا يمكنه أن يجتمع معه على الإطلاق، ما أكد بعض الشكوك حول هوية هذا الشخص.

خلال ظهور الأمير عبد الرحمن بن مساعد في برنامج "الموقف" الذي تبثه قناة السعودية، سأله محاوره الإعلامي طارق الحميد: "متى تدعون إلى لقاء صادق الشاعر؟".

فرد الأمير قائلا: "هذا أمر يبغاله (يتطلب) ترتيب"، مضيفا "بيني وبينه (صادق الشاعر) اتفاق على ألا نتواجد في مكان واحد أبدا".

وصادق الشاعر هو ملحن سعودي مجهول، أثرى الساحة الفنية المحلية والإقليمية بعدد من الأعمال المميزة، التي تعاون فيها مع مجموعة من أهم الأسماء في الساحتين الشعرية والفنية، وجمعته الكثير من الأعمال بالأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد نفسه وفنان العرب محمد عبده، بينها "شبيه الريح"، و"مذهلة" و"البرواز".

إلا أن هوية الملحن اللغز ظلت مجهولة، ولم يظهر أبدا أمام الإعلام، ما أثار شكوكا أكدها محمد عبده ذات مرة بأنه هو نفسه عبد الرحمن بن مساعد.

في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وعبر تلقائيته المعهودة كشف محمد عبده هوية الملحن "صادق الشاعر" بعد أن وصف الليلة التي أحياها في موسم الرياض على مسرح بمعية كل من عبادي الجوهر وأصالة نصري وحسين الجسمي؛ احتفاءً بالأمير ابن مساعد، بأنها ليلة "صادق الشاعر" وأتبعه بجملة من النعوت من بينها "صادق وشاعر وأمير"، واختتمها متغنيا بـ "حكامنا من شعبنا.. هذا أخُ وهذا ابن عم".

ولاحقا نفى ابن مساعد أن يكون هو نفسه صادق الشاعر، قائلا بحسب صحيفة "الرياض": "سبق وقلت لست صادق الشاعر، وأنه لا يرغب بالإفصاح عن هويته، ولو كنت أنا هو فلن أقول".