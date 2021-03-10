التحالف يدمر دفاعات جوية للحوثيين في مأرب... فيديو

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير دفاعات جوية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة مأرب الاستراتيجية، التي تشتد فيها المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية المدعومة من التحالف في وقت تصعد فيه الجماعة من هجماتها على الأراضي السعودية.