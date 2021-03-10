وفاة رئيس الصومال الأسبق علي مهدي محمد

توفي الرئيس الصومالي السابق علي مهدي محمد، مساء اليوم الأربعاء، في مستشفى بالعاصمة الكينية نيروبي، عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (صونا)، بأن علي مهدي توفي إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مهدي، أول رئيس صومالي مؤقت تقلد المنصب بعد انتخابه من قبل البرلمان الصومالي له في جلسة انعقدت بجيبوتي إثر سقوط الحكومة المركزية في عام 1991، ودخول البلاد في دوامة العنف.

وظل علي مهدي رئيسا للصومال، حتى عام 2000 حيث تنحى عن المنصب ليخلفه عبد القاسم صلاد.