هل سمحت الجزائر لطائرة قادمة من إسرائيل بدخول مجالها الجوي؟

كشف مصدر رسمي جزائري حقيقة سماح بلاده لطائرة قادمة من إسرائيل بدخول مجالها الجوي، اليوم الأربعاء.

ونفى المصدر الرسمي الجزائري لقناة "الميادين" صحة الأخبار المتعلقة بدخول طائرة برازيلية قادمة من إسرائيل الأجواء الجزائرية، مؤكدا أن مثل هذه التقارير تعمل للتشويش على الموقف الجزائري حيال التطبيع.

وقال المصدر الجزائري:

إن مثل هذه التقارير هي بروباغندا متعمدة من طرف بعض الجهات المغرضة التي تعمل على الترويج لمثل هذه الإشاعات، بغرض التشويش على الموقف الجزائري المبدئي والصارم من العدو الصهيوني.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناولت ما وصفته بتأكيدات صحفيين إسرائيليين قولهم:

إن طائرة برازيلية، دخلت الأجواء الجزائرية قادمة من إسرائيل، بعد مرورها بالأجواء التونسية من دون تأكيدهم نزول هذه الطائرة في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، العاصمة.

يذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد أن بلاده لن تطبّع مع إسرائيل، ولن تبارك عمليات التطبيع.

سبق أن شدد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، على "أن الجزائر لن تهرول للتطبيع".

وقال بلحيمر:

إن القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة، والجزائر تعتبرها أم القضايا، هي قضية عادلة وموقفنا واضح ثابت وصريح، فقضية الهرولة والتطبيع لا نباركها، ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة.