وزير الإعلام اليمني: إصابة مدنيين جراء استهداف "أنصار الله" حيا سكنيا في مأرب

قال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، إن عدداً من المدنيين أصيبوا، اليوم الأربعاء، في استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، حي المطار السكني المكتظ بالمدنيين والنازحين وسط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأدان الإرياني، عبر "تويتر"، الاستهداف الذي اعتبر أنه "يعكس حالة الهستيريا التي يعيشها الحوثيون وفشلهم في تحقيق إنجاز عسكري"، في إشارة إلى المعارك المحتدمة منذ أكثر من شهر في محافظة مأرب.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير دفاعات جوية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة مأرب الاستراتيجية، التي تشتد فيها المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية المدعومة من التحالف في وقت تصعد فيه الجماعة من هجماتها على الأراضي السعودية.

نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف أنه تم "تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع "سام-6" يتبع لميلشيا الحوثي الإرهابية في مأرب".

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، عقب إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على المحافظة النفطية وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميغا وات.

ندين معاودة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استهداف حي المطار السكني وسط مدينة مارب والمكتظ بالمدنيين والنازحين من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي اسفر عن إصابة عدد من المواطنين، والذي يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها المليشيا وفشلها في تحقيق إنجاز عسكري — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 10, 2021

​وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية في مأرب وما قد يترتب على ذلك من تبعات على المدنيين. وتقول إن المجاعة تهدد الملايين في اليمن جراء المعارك بين القوات اليمنية المدعومة من التحالف والحوثيين منذ 2015.