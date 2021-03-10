أمير بارز يقول إن السعودية لديها بدائل لشراء السلاح عوضا عن أمريكا.. فيديو‎

قال الأمير السعودي البارز، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن لدى بلاده بدائل عديدة لشراء السلاح بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت القناة الرسمية للسعودية "السعودية" اليوم الأربعاء، حوارا مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أكد من خلاله أن المملكة لديها بدائل مختلفة لشراء السلاح بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية، التي اتخذت إداراتها الجديدة عدة قرارات تقيد التعاون والدعم للسعودية.

#الموقف | سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن التصريحات الأمريكية بمنع بيع السلاح للمملكة: السلاح موجود في كل مكان، وليس من أمريكا فقط.@abdulrahman@tariqalhomayed#عبدالرحمن_بن_مساعد_في_الموقف pic.twitter.com/Dg6H0xrQWv — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 10, 2021

وشدد الأمير عبد الرحمن على أن الطرفين، السعودي والأمريكي، يحتاجان لبعضهما البعض، مشيرا إلى كون واشنطن شريكا تاريخيًا لبلاده، إلى جانب دور محوري لبلاده في مكافحة الإرهاب.

واستشهد الأمير السعودي بمقولة شعبية مصرية "يا ألف نهار أبيض"، بشأن محاولة تقيد الجانب الأمريكي وقف السلاح للسعودية، بدعوى أن السلاح موجود في كل مكان، مقللا من مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه بلاده، والتي عزاها لوعود انتخابية لن يلبث الرئيس جو بايدن، عن التخلي عنها شأن رؤساء أمريكيين سابقين عادوا سريعا لتعزيز علاقات بلادهم مع المملكة.