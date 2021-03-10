لبنان يتهم إسرائيل بخرق أجوائه 4 مرات خلال 24 ساعة

اتهم الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، الطيران الإسرائيلي بخرق أجواء بلاده 4 مرات خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية إنه اعتبارا من الساعة 12.35 من بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، وحتى الساعة 15:55 عصر اليوم "تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأوضح الجيش أنه سجل خلال الفترة ذاتها، خرقين آخرين نفذتهما "طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية".

وأضاف أنه تتم متابعة الخروقات الأربعة "بالتانسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)".

وأمس الأول (الإثنين)، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الجيش اللبناني أطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين حلقتا فوق مركزين له في بليدا وميس الجبل الحدوديتين.

وخلال الأونة الأخيرة زادت الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية حيث تقوم إسرائيل بعمليات رصد لأهداف داخل لبنان.