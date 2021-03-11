"أنصار الله": التحالف استهدف 4 محافظات بـ 27 غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، أن التحالف العربي، نفذ الأربعاء، غارات مكثفة على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء وصعدة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي شن 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 10 غارات على مديرية صِرواح غربي مأرب، و4 أخرى على مديريات رحبة وجبل مراد وماهلية وحريب جنوبي المحافظة الغنية بالنفط.

وأضاف، أن التحالف جدد قصفه الجوي على العاصمة صنعاء وضواحيها، إذ نفذ ثلاث غارات على مركز أبو نشطان العلمي في مديرية أرحب شمالي صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة بيت نعم وشبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان في محافظة صنعاء (14 كم شمال غربي صنعاء).

وعاود طيران التحالف بغارتين استهداف حي النهضة، الذي يضم معسكر سلاح الصيانة شمالي العاصمة صنعاء، بعد ساعات من غارات مماثلة على المنشأة العسكرية ذاتها.

#المسيرة_عاجل | #مارب: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديريات رحبة وجبل مراد وماهلية وحريب — المسيرة - عاجل (@alosbou) March 10, 2021

وتعرضت محافظة البيضاء وسط اليمن، إلى 4 غارات جوية نفذها التحالف على مديرية السوادية شمالي البيضاء، في حين استهدفت غارتان مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة شمال غربي اليمن، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.



وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.