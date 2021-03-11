الأرصاد المصرية تحذر: انخفاض في درجات الحرارة أمطار وشبورة ورياح

كشفت هيئة الارصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على انخفاض جديد في درجات الحرارة تشهده البلاد بداية من اليوم الخميس إلى الثلاثاء المقبل.

وأفادت الهيئة في بيانها لحالة الطقس، والذي نشره موقع "المصري اليوم"، بأن البلاد تشهد بداية من الخميس انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (6- 8) درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وشهد، أمس الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة على البلاد، ووصلت إلى 34 درجة في القاهرة.

وأكدت الأرصاد، أمس، أن البلاد تتعرض لانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد، سيعمل على استثارة الغبار على الساحل الغربي، كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض الخميس".

وأفادت الأرصاد المصرية بأن هذه الموجات هي سمة الفترة المقبلة، لذا يرجى عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لأنها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا.

وفي بيان بحالة الأرصاد المتوقعة، اليوم الخميس، أشارات الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق منها "السلوم ومطروح والإسكندرية" على فترات متقطعة، وكذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

ولفتت إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأن ارتفاع الموج سيكون من 2.5 : 3.5 متر.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة ليوم الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

وتوقعت نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 3 : 4 أمتار.

وأكدت الهيئة على وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.