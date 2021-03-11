مقطع صوتي وصور نادرة لمحمد بن زايد "التلميذ"

نشرت الحكومة الإماراتية مقطع فيديو لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بمناسبة ذكرى مولده التي توافق يوم 11 مارس/ أذار.

ويرصد الفيديو حديث معلم محمد بن زايد ، الذي يدعى أحمد مندى، عن الفترة التي قضاها مع محمد بن زايد، عندما كان تلميذا، مؤكدا أنه كان يهتم بالصحافة المدرسية.

وكتبت الصفحة الرسمية لمكتب أبو ظبي الإعلامي، التابع للحكومة الإماراتية، على "تويتر"، اليوم الخميس: "بتسجيل لصوت الشيخ محمد بن زايد، أخذنا المعلم أحمد مندي في رحلة بمناسبة ذكرى ميلاد ولي عهد أبو ظبي".

وتابعت: "استرجع مندي، ذكرياته مع الطالب المجتهد الذي عرف عنه حب طلب العلم والمشاركة الفاعلة، والقائد الحكيم المتواضع الذي يذكر فضل مدرسيه حتى بعد مرور عقود من الزمن".

ويقول معلم محمد بن زايد: "كان محمد بن زايد يهتم بالصحافة المدرسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم في صقل مهارة الخطابة لديه".

بتسجيل لصوت صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد، أخذنا الأستاذ أحمد مندي في رحلة بمناسبة ذكرى ميلاد سموه.

استرجع الأستاذ مندي ذكرياته مع الطالب المجتهد الذي عُرف عنه حب طلب العلم والمشاركة الفاعلة، والقائد الحكيم المتواضع الذي يذكر فضل مدرسيه حتى بعد مرور عقود من الزمن. pic.twitter.com/ak4p1AeUDj — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) March 11, 2021

وتضمن الفيديو مقطع صوتي نادر لمحمد بن زايد، أثناء إلقاء حكمة في الإذاعة المدرسية عن أهمية الاجتهاد في العمل وكيف أن لمن يجد في العمل يجد نتيجة اجتهاده".

ويظهر الفيديو بعض الصور لمحمد بن زايد عندما كان تلميذا، كما يقول مدرسه أحمد مندي.