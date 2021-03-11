"بجرمي الخطف وهتك العرض"... النيابة العامة المصرية تحيل متهم "واقعة المعادي" للمحكمة

أصدرت النيابة العامة، في مصر، مساء أمس، بيانا كشفت فيه عن إحالة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "واقعة المعادي" إلى محكمة الجنايات للمباشرة في محاكمته.

وبحسب بيان النيابة العامة، أمر النائب العام بإحالة المتهم بخطف طفلة (7 سنوات) والمسجون على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات.

وجاء في بيان النيابة، الذي نشرته على صفحتها الرسمية، أن المتهم "تحيّل لاستدراجها (الطفلة) إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها".

ولفت بيان النيابة أنها "أقامت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه، الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيا".

وتداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وبينت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة إلى مدخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت حتى جذبها إلى جانب السلم وحاول الاعتداء عليها؛ ولكن كاميرات المراقبة الخاصة بمعمل تحاليل في الدور الأرضي حالا دون تمكنه من الاعتداء عليها، إذ تمكنت إحدى السيدات من إنقاذها، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.