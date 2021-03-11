إعلام: نتنياهو يلغي زيارة مقررة للإمارات

كشفت قناة عبرية النقاب، صباح اليوم الخميس، عن إلغاء رحلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات، كانت مقررة اليوم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الخميس، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، تأكيده إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، وذلك على خلفية نقل قرينة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

وأكدت القناة العبرية أن السلطات الأردنية رفضت، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.

ביטול הביקור המלכותי | ביקור הנסיך הירדני חוסיין בן עבדאללה היום בהר הבית בוטל ברגע האחרון. סיבת הביטול: הירדנים הפרו סידורי אבטחה שתואמו עם ישראל. הדיווח של @roysharon11 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/34W81ZVsoU — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2021

ونقلت القناة العبرية على لسان المصدر الإسرائيلي السياسي أن قرار الأردن عدم مرور طائرة نتنياهو عبر أجوائها يأتي على خلفية إلغاء زيارة ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله، إلى الحرم القدسي، بعد نشوب خلاف بين الطرفين، الأردني والإسرائيلي، حول الترتيبات الأمنية.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو لن يطير إلى الإمارات اليوم الخميس، بسبب مرض زوجته، سارة، المفاجئ، ودخولها مستشفى هداسا عين كيرم بسبب الزائدة الدودية.

ويشار إلى أن إلغاء نتنياهو زيارة كانت مقررة إلى الإمارات، هي الرابعة على التوالي، بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة لتفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي أكدت وسائل إعلام عبرية أن رحلته التي كانت مقررة اليوم الخميس، تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في بلاده للكنيست، خلال العامين الماضيين، المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ويذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.