تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر

رفعت تونس أسعار الوقود مجددا، أمس الأربعاء، في محاولة منها لمواجهة عجز الميزانية.

وأوضحت وزارة الطاقة التونسية في بيان لها وفقا لـ "رويترز" أن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق السعر الجديد بدءا من اليوم الخميس.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث تونس، آواخر الشهر الماضي، على الحد من دعم الطاقة وخفض الأجور لمواجهة العجز المالي.

وكشف صندوق النقد الدولي أن فاتورة الأجور في القطاع العام هي من بين أعلى المعدلات في العالم، وتبلغ حوالي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن العجز المالي بلغ العام الماضي 11.5% مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.