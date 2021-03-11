رئيس الوزراء السوداني يصل إلى مصر في زيارة رسمية

وصل، اليوم الخميس، عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، على رأس وفد حكومي رفيع إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد استقبل مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري نظيره السوداني عبد الله حمدوك في مطار القاهرة الدولي.

ويضم الوفد الحكومي السوداني كلا من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمال والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير جهاز المخابرات العامة.

وأكدت مصادر سودانية أن زيارة حمدوك إلى القاهرة تأتي تعبيرا عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أنها تهدف إلى تفعيل ومتابعة الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين الخرطوم والقاهرة في مشروعات الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، والربط عبر مشاريع السكك الحديدية، وبحث مستجدات ملف سد النهضة.

ولفتت المصادر إلى أن أهمية الزيارة تأتي من أنها عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان وهي الزيارة الأولى من نوعها إلى "الخرطوم" منذ اندلاع الثورة السودانية ديسمبر 2018، وسبقتها زيارة وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي إلى القاهرة، وزيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.

يشار إلى أن القاهرة هي المحطة التالية لحمدوك بعد عودته من زيارة للمملكة العربية السعودية اتفق فيها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين بصورة فورية.