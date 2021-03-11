وزير الخارجية القطري: هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن مفاوضات السلام في أفغانستان

قال وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك تنسيق مستمر مع روسيا بشأن مفاوضات السلام في أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد وزير خارجية قطر، اليوم الخميس، أن الدوحة تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع حول أفغانستان بالعاصمة الروسية موسكو يوم 18 من الشهر الجاري.

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة رفقة نظيريه الروسي والتركي: "روسيا قدمت دعوة لممثل من قطر لحضور الاجتماع بشأن أفغانستان بموسكو"، موضحا "هناك تنسيق مستمر بين روسيا وقطر حول السلام في أفغانستان".

كما أشار أيضا إلى أن الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان خطوة على طريق السلام في أفغانستان، مضيفا "لن يتحقق السلام الحقيقي إلا بالتفاهم بين الأطراف الأفغانية نفسها".

وعلى جانب آخر أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا، والتي تعرض أمن الدول المجاورة للخطر.

وقال لافروف عقب الاجتماع الثلاثي مع نظيريه التركي والقطري: "اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري".