مصر: تمديد قرار حظر تراخيص البناء 6 أشهر إضافية

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس 11 مارس/آذار، قرارا بتمديد حظر تراخيص البناء لمدة 6 أشهر إضافية.

ونقل موقع "مصراوي" عن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، قوله إنه أصدر كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

وأوضح الوزير المصري أن الكتاب الدوري تضمن تمديد قرار وقف إصدار تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ولفت إلى أن القرار يسري على المباني السكنية الخاصة لمدة 6 أشهر، لحين وضع اشتراطات بنائية جديدة.

وكانت الحكومة المصرية قررت الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس/آذار المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح.