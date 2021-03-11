اجتماع وزاري رباعي في فرنسا لبحث عملية التسوية في الشرق الأوسط

عقد اجتماع، وزاري رباعي، اليوم الخميس، في فرنسا، لبحث عملية التسوية في الشرق الأوسط.

وأفاد موقع "بوابة الأهرام"، أن الاجتماع جاء بمشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يهدف لبحث سبل الدفع قدما بالمفاوضات بغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وشارك فى الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية التسوية في الشرق الأوسط.

وناقش وزراء الخارجية آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قدما بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، أمس الأربعاء: "إن وزير الخارجية سامح شكري، يتوجه اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط".