جنرال إسرائيلي يكشف دور بلاده في الاتفاق النووي الإيراني عام 2015

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الأربعاء، عن يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن بلاده كانت جزءا لا يتجزأ من الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران ومجموعة (5+1) والموقع في يوليو/تموز 2015.

وزعم عميدرور، الجنرال السابق، الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن بلاده لم تنفصل عن المفاوضات في السنوات التي سبقت توقيع الاتفاق عام 2015، فقد كانت جزءا لا يتجزأ من تلك المفاوضات، كما أنها لم تتحدث مع الأمريكيين فحسب، وإنما ناقشت الملف النووي الإيراني مع قوى أخرى، بمن فيهم الصينيين.

وادعى يعقوب عميدرور أن الولايات المتحدة قد أخفت عن إسرائيل تفاصيل الاتفاق مع إيران، وأن الجانب الأمريكي قد قدم التنازلات الواحد تلو الآخر أمام إيران، وبعد توقيع الاتفاق أدرك الأمريكيون أنهم قد أخطأوا بتوقيعهم لهذا الاتفاق.

يشار إلى أن إسرائيل لم تكن جزءا من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في الرابع عشر من يوليو/تموز 2015، فقد كان بين طهران ومجموعة (5+1) فقط، وهي القوى الدولية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا.