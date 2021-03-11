الداخلية البحرينية تهاجم "الجزيرة" القطرية

قالت وزارة الداخلية في البحرين، إن قناة "الجزيرة" التي ترعاها دولة قطر "ليست في موقع يسمح لها بانتقاد سياية حقوق الإنسان في البحرين".

وأكدت الوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية اليوم الخميس، أن "استهداف قناة الجزيرة لمملكة البحرين وشعبها يأتي مخالفًا لمبادئ حسن الجوار وما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه وزارة الخارجية البحرينة، أمس، مذكرة احتجاج لنظيرتها القطرية "أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد الموافق 7 مارس/آذار 2021"، وأكدت البحرين أن "البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا".

ولفتت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، إلى أن "تحريض قناة الجزيرة القطرية على العنف والكراهية وبث الفتن بين أبناء الوطن الواحد يتنافى مع الروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة العلا وما تضمنه من التزامات واجبة التنفيذ".

وأشارت الوزارة إلى أن "برنامج قناة الجزيرة القطرية يأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها هذه القناة للإساءة إلى مملكة البحرين وتشويه سمعتها في مجال حقوق الإنسان".

وأكدت أن "مضمون البرنامج ليس إلا ادعاءات مفبركة وبعيدة عن الواقع تمتهن التحريض على العنف عبر إفادات دون أدلة مادية لأشخاص ارتكبوا جرائم إرهابية".

ولفتت إلى أن الجزيرة بهذا "وضعت نفسها في نهج أصبحت فيه صوتًا للإرهابيين والمحرضين".

وشددت على أن "عرض هذا البرنامج والأخبار المسيئة الأخرى في قناة الجزيرة القطرية وسيلة مكشوفة من أجل تعطيل وعرقلة تنفيذ ما جاء في بيان قمة العلا".