السودان... التضخم السنوي يقفز إلى أكثر من 300% في فبراير

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم السنوي إلى 330.78 بالمئة في فبرار/ شباط من 304.33 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

وقال الجهاز المركزي، إن التخضم بلغ أعلى مستوى في عقود، وواصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع.

وبحسب وكالة "رويترز"، لا يزال يزيد على المستوى القياسي البالغ 300 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

يشار إلى أن السودان الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، شهد في الشهر الماضي ارتفاع قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

وكانت صحيفة "أخبار السودان" كشفت عن تكدس في البنوك وغضب كبير وسط العملاء في مختلف بنوك البلاد، يوم أمس.

وعبر عدد من المواطنين عن سخطهم واستيائهم جراء إضراب عاملي بنك الخرطوم الذي يعتبر من البنوك ذات العدد الأضخم من العملاء والذين عبروا عن غضبهم.

وأكدت الصحيفة أن العاملين قرروا العودة إلى العمل وفك الإضراب اليوم إلى حين عودة وزير المال جبريل إبراهيم اليوم، والاستماع إلى مطالبهم وحلها.

والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وحينها قال الصندوق إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو الإعفاء من الديون في ظل مبادرة مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت في عام 1996.