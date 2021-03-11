أمريكا.. وفاة امرأة بعد 4 أيام من تلقي الجرعة الثانية للقاح موديرنا

أفادت القناة التلفزيونية الأمريكية " كي يو تي في"، اليوم الخميس، أن أحد سكان ولاية يوتا الأمريكية توفي بعد أربعة أيام من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة "موديرنا".

موسكو- سبوتنيك. وتلقت كاسيدي كوريل، البالغة من العمر 39 عامًا، الجرعة الثانية من اللقاح في 1 شباط/فبراير، وفي اليوم الثالث شعرت بتدهور حاد في حالتها. وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء فحصا للدم وأفادوا بأن كبد المرأة لا يعمل بشكل جيد.

ووفقاً للقناة، توفيت المرأة بعد فشل في الكبد والكلى والقلب، وقالت عائلة كاسيدي للقناة بأنه لم تكن لديهم مشاكل صحية قبل التطعيم.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية وزعت أكثر من 125 مليون جرعة من اللقاحات الثلاثة التى تنتجها شركات "موديرنا وفايزر باينوتيك وجونسون أند جونسون"، وأكدت علىى تطعيم 94 مليون أمريكي بمعدل 2.15 مليون جرعة يوميا هذا العام حتى الآن، مقابل 210 مليون جرعة فى 120 دولة.

وقالت جين بساكي المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض إن الحكومة الفيدرالية وزعت الأسبوع الماضى أكثر من 21 مليون جرعة من لقاحات هذه الشركات الثلاث، منها ما يزيد عن 3.5 مليون جرعة من شركة جونسون التي نالت مؤخرا الموافقة على طرح لقاحها من هيئات الرقابة الصحية الأمريكية.

وأشارت رويترز إلى أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية وزعت 18.5 مليون جرعة من لقاحات مكافحة فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة من إنتاج شركتي "موديرنا وفايزر باينوتيك" الأسبوع الماضي.