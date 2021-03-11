علاء مبارك يتحدث عن "خطوة تأخرت كثيرا"

تحدث علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن خطوة قال إنها "تأخرت كثيرا".

كتب علاء مبارك على حسابه في "تويتر" معلقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتبكها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.

وكتب علاء: "قرار المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيق رسمي لجرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني على الأراضى الفلسطينية انتصار كبير وخطوة تاخرت كثيراً".

قرار المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيق رسمي لجرائم الحرب الإسرائيلية التى ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني على الأراضى الفلسطينية انتصار كبير وخطوة تاخرت كثيراً لكن المهم ان يكون التحقيق كما تعهدت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية مستقلاً ومحايداً وموضوعياً بدون خوف او تحيز — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 11, 2021

​وأضاف "لكن المهم أن يكون التحقيق كما تعهدت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية مستقلاً ومحايداً وموضوعياً بدون خوف أو تحيز".

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.

وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط، باختصاصها في نظر القضية، ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها في بيان إن "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة".