وزيرة الثقافة السورية لـ"سبوتنيك": الاتفاقيات مع روسيا قيد التنفيذ وتأجلت بسبب "كورونا"

أكّدت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، أنّ الاتفاقيات الموقعة بين سوريا وروسيا في مجال التعاون الثقافي ما زالت قيد التنفيذ رغم التأخير بسبب وباء كورونا.

دمشق – سبوتنيك. وقالت الوزيرة مشوح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" "الاتفاقيات [مع روسيا] قيد التنفيذ والمتابعة، ونأمل أن يبدأ العمل قريباً على الأرض لأن فترات الإغلاق بسبب وباء كورونا العام الفائت أدت إلى تأجيل بعض الأعمال إلى هذا العام".

وأوضحت مشوح أنّ وزارة الثقافة السورية ممثلة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف أبرمت ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجانب الروسي تهدف إلى ترميم قوس النصر في تدمر وكذلك المتحف الوطني في تدمر، لافتة "الاتفاقية الأولى أبرمت مع مؤسسة الموازنة الفيدرالية الثقافية متحف الأرميتاج الوطني لدراسة وحفظ التراث الثقافي وتهدف إلى ترميم المتحف الوطني في تدمر."

ووقعت الاتفاقية الثانية مع معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية (روسيا الاتحادية ـ سان بطرسبورغ) وبحسب الوزيرة مشوح فإن الاتفاقية "تؤسس للتواصل بين منظمات ومتاحف ومؤسسات الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية بهدف الترويج للتعاون في حفظ التراث الثقافي الأثري في كلا البلدين".

أمّا الاتفاقية الثالثة الموقعة مع جمعية صناعة الحجر في جمهورية روسيا الاتحادية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية قالت الوزيرة مشوح إنها تمت "وفق أعلى المعايير الفنية والعلمية المعمول بها في ترميم الأوابد الأثرية".

وكان المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، محمد نظير عوض، قال في مقابلة لسبوتنيك الأسبوع الماضي، إن الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا وتفشي فيروس كورونا أعاقا عملية ترميم آثار مدينة تدمر.

يذكر أن آثار مدينة تدمر التاريخية مصنفة من قبل اليونيسكو على لائحة "التراث العالمي" منذ العام 1980.