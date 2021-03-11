البحرية المصرية تنجح في إنقاذ طاقم سفينة أثناء غرقها... صور

نجحت القوات البحرية المصرية في إنقاذ طاقم سفينة بعد تعرضها للغرق، بعدما تلقت إشارة استغاثة فجر اليوم الخميس.

ووفقا لبيان الجيش المصري، تمكنت عناصر من القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبوقير على مسافة 45 كم.

وأضاف البيان أنه "وردت إشارة استغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من (11) فردا من جنسيات مختلفة".

وأوضح البيان "على الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد (5) وحدة بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ وتم انتشال (10) أفراد منهم (9) أحياء (7 أفراد سوريين، و فردين مصريين)، وفرد متوفى فلسطيني، وجاري البحث عن فرد سورى مفقود.

وأكد البيان أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.