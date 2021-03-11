"أوبك": السعودية بخفض إنتاجها ساعدت على تنفيذ اتفاق "أوبك+" في فبراير بنسبة 124 %

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الخميس، أن التخفيض الإضافي في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية في إطار اتفاقية "أوبك+" أدى إلى انخفاض إنتاج "الذهب الأسود" بشكل عام في فبرابر/ شباط بمقدار 0.65 مليون برميل يوميا، إلى 24.85 مليون برميل، مشيرة إلى أن المنظمة أتمت صفقة النفط بنسبة 124 بالمئة مقابل 108 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة الشهري: "بلغ متوسط إنتاج 13 دولة من دول "أوبك" 24.85 مليون برميل يوميًا في فبراير 2021، وهو أقل بمقدار 0.65 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق. وزاد الإنتاج بشكل أساسي في نيجيريا والعراق وإيران وفنزويلا وليبيا، بينما انخفض بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية وأنغولا".

وبدأت اتفاقيات "أوبك +" المحدثة في مايو/ أيار 2020 مع خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا. ثم تم تعديل الشروط، واعتبارًا من فبراير 2021، كانت القيود 7.125 مليون برميل. تشارك 10 دول فقط من أصل 13 في صفقة "أوبك+" - إيران وفنزويلا وليبيا مستبعدة منها. خط الأساس للجميع هو أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو 11 مليون برميل.

في الوقت نفسه، وعدت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصتها بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا اعتبارًا من فبراير، مع عدم تقييد مدة التخفيضات الإضافية. لذلك، انخفض إنتاج النفط في المملكة في شهر التقرير بمقدار 930 ألف برميل يوميًا - ما يصل إلى 8.15 مليون برميل.

وخفضت "أوبك+" إنتاجها في شهر فبراير بمقدار 5.661 مليون برميل يوميًا، موفية بالتزاماتها بموجب اتفاقية "أوبك+" بنسبة 124بالمئة.