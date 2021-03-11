بعد إلغاء زيارة نتنياهو... إسرائيل تبعث رسالة إلى محمد بن زايد

بعثت إسرائيل رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، بعثت من خلالها رسالة إلى محمد بن زايد، قدمت عبرها أسمى التبريكات والتهاني بمناسبة حلول عيد ميلاده.

بمناسبة حلول عيد ميلاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتكم الحكيمة التي حققت للإمارات ودول المنطقة قاطبة نقلة نوعية الى السلام مع اسرائيل زرعت الآمال في شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والعيش الكريم pic.twitter.com/CUzZC35HoJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 11, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتكم الحكيمة التي حققت للإمارات ودول المنطقة قاطبة، نقلة نوعية إلى السلام مع إسرائيل، زرعت الآمال في شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والعيش الكريم.

وكانت إسرائيل قد أوضحت أن زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات، التي كانت مقررة اليوم الخميس، قد ألغيت بسبب رفض السلطات الأردنية، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها.