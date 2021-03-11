الجيش اليمني يعلن السيطرة على جبلين بعد معارك مع "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، استعادة مواقع جديدة من سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال المعارك الدائرة للأسبوع الثاني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، نقلاً عن الجيش اليمني، بأن "قوات الجيش سيطرت على جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي تعز والتحمت بجبهة الكَدحة بشكل كامل".

وأضافت بأن "الجيش حرر صباح اليوم جبل غباري الاستراتيجي في مديرية الوازعية المطل على منطقة البَرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي".

وأكدت "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال المعارك".

يأتي تقدم الجيش اليمني غداة استعادته منطقة الكدحة في مديرية المعَافِر وتأمين قريتي الغليل والسحيحة ومنطقة الطوير ونقيل الأضوح.

والثلاثاء الماضي، سيطرت القوات الحكومية على قرى درخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة، وسوق الكدحة وتباب الشيكي والحمراء والخزان ومنبه، وجبال علقة والدرب والممطار الاستراتيجية وتبة هوب الراعي، بعد يوم من استعادته قريتي مفرق المطاحن والكبب وتبة القاعدة، وقرية وسوق القشعة.