نتنياهو يعلن متى سيزور الإمارات

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن موعد زيارته الأولى المرتقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد إلغاء الزيارة التي كان مقررا لها اليوم الخميس.

وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه التشيكي أندريه بابيش والهنغاري فيكتور أوربان،

إنه سيزور الإمارات "قريبا جدا" وذلك بعد إلغاء زيارته اليوم.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أصدرت، بيانا، اليوم، كشفت فيه "سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات".

وجاء في البيان، أن "رئيس الوزراء نتنياهو كان من المتوقع أن يقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها".

وأشار إلى أن هذه الصعوبات جاءت كما يبدو بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس.

وأضاف أن " الأردن أعلن، خلال الساعة الأخيرة، أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قد نقلت صباح اليوم الخميس، عن مصدر سياسي إسرائيلي، تأكيده إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، بذريعة نقل قرينة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

وأكدت القناة العبرية، أن "السلطات الأردنية رفضت، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة لأكثر من 2.5 ساعة".

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.