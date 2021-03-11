في صدارة جيوش العالم... 80% من الجنود الإسرائيليين يتلقون اللقاح ضد كورونا

تلقى نحو 80% من أفراد الجيش الإسرائيلي لقاح كورونا، ليصبح بذلك أول جيش في العالم يتمتع بحصانة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الخميس، بأنه لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة الجائحة في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ عام، فيما انخفضت نسبة الإصابات نتيجة ارتفاع نسبة من تلقوا اللقاح، والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة، مما ساهم بقطع العدوى على مستوى كبير.

وذكرت أن تلك المعطيات هي مؤشر إيجابي على العودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي كافة مهماته وتدريباته التي لم تتوقف، لكنها اتبعت إجراء مناورات وتدريبات تتلائم مع ظروف ومستجدات الجائحة في البلاد.

وعلى الرغم من هذه المعطيات، ما زالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتخذ كافة جوانب الحذر والتعليمات للحد من انتشار العدوى بين الجنود.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت إسرائيل استئناف عملية نقل كميات من لقاحات كورونا "مجانا" إلى دول "صديقة"، بعد تعليق القرار إثر خلافات سياسية.

وقالت قناة "كان" إن صلاحية عشرات الآلاف من اللقاحات لديها ستنتهي في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، لذلك هناك وقت محدود للمضي قدما في هذه الخطوة.

خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه على استعداد لعقد مناقشة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت) حول نقل اللقاح إلى دول أجنبية.

وكتب غانتس الذي سبق وعارض تلك الخطوة في رسالة أرسلها لنتنياهو:

إذا كانت هذه بالفعل حاجة سياسية مهمة، فيجب السماح بنقل اللقاحات.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت وزارة العدل الإسرائيلية، إنها أوقفت خطة البلاد لتوزيع فائض من لقاحات فيروس كورونا، حيث تدرس إن كان تنفيذ هذه الخطوة يدخل في صلاحيات نتنياهو.

وفي 24 من الشهر الماضي، كشفت القناة نفسها أن إسرائيل تعتزم نقل شحنات رمزية تصل كل واحدة منها إلى 5 آلاف جرعة من لقاحات شركة موديرنا إلى نحو 19 دولة، واحدة منها عربية.

ومن بين هذه الدول هندوراس وغواتيمالا وجمهورية التشيك وقبرص والمجر وسان مارينو وجزر المالديف. وتضم القائمة أيضا 6 دول أفريقية بينها دولة عربية، وهذه الدول هي: موريتانيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا.

كانت تقارير رسمية كشفت أن إسرائيل ستشرع في حملة واسعة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى دول في العالم مقابل الحصول على دعمها السياسي.

وتطعم إسرائيل مواطنيها بلقاح شركة "فايزر"، ولديها كميات أخرى فائضة من لقاحات موديرنا.

وسبقت إسرائيل دول العالم في تطعيم معظم مواطنيها بلقاحات كورونا، وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة، طعمت إسرائيل حتى الآن نحو 5 ملايين مواطن من بينهم نحو 4 ملايين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.