مصر... قرار بتحصيل رسوم تأشيرة دخول من مواطني جميع الدول العربية

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، قرارا ينص على تحصيل رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام" المصرية، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.