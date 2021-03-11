أمريكا تعلق على الأزمة اللبنانية وتوجه نداء عاجلا

حثت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، القادة السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة على الفور لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.

واشنطن - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية:

"يجب على قادة لبنان ألا يؤخروا بعد الآن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة".

وأضاف برايس أن الاقتصاد اللبناني في أزمة بسبب عقود من الفساد، مضيفا أن القادة السياسيين اللبنانيين بحاجة إلى العمل من أجل المصلحة المشتركة للشعب اللبناني.

استمرت الاحتجاجات التي تنطوي على إغلاق طرق في جميع أنحاء لبنان لمدة أسبوع وسط استياء من الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها. اندلعت الموجة الحالية من الاضطرابات بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 15-17% أخرى خلال الأيام العديدة الماضية.

قال القائم بأعمال رئيس الوزراء حسان دياب، يوم السبت، إن

البلاد تقترب من نقطة اللاعودة ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه حذر وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، الخميس، مما أسماه بـ"خطورة الوضع الأمني" في بلاده، في ظل تدهور الأوضاع المالية للمؤسسة الأمنية.