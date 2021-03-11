واشنطن تعلن إحراز بعض التقدم بشأن وقف إطلاق النار في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إحراز بعض التقدم بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، داعيا أطراف الحرب إلى مزيد من الالتزام.

وقال وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنه "تم إحراز بعض التقدم المأمول بشأن وقف إطلاق النار في اليمن لكنها دعت أطراف الحرب إلى المزيد من الالتزام".

وأكد البيان على ضرورة "إنهاء جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجومها على منطقة مأرب ووقف الهجمات على السعودية". وفقا لـ"رويترز".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد أعلن في فبراير الماضي عن وقف كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن.

كما عيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، والذي كشف في وقت سابق أن الولايات المتحدة تستخدم "بشكل نشط" قنوات خلفية للتواصل مع جماعة "أنصار الله" اليمنية.

يشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.

وأطلق تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا في عام 2015. ومع ذلك لا يزال يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80% من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.