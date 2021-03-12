دبي تحذر من أساليب التحايل الجديدة عبر "التواصل الاجتماعي"

وكشفت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الجمعة، أنه من بين تلك الأساليب، المساعدة في منح جوازات وجنسية دول أوروبية، أو بيع دولارات بأقل من ثمنها، أو شراء عقارات في دول بغرض الاستثمار، وغيرها من الحيل التي يستخدمها الجناة للإيقاع بضحاياهم.

ونقلت الصحيفة على لسان اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن شرطة الإمارة تحرص على توعية أفراد المجتمع باستمرار الأساليب الاحتيالية والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المنصوري إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء، خاصة وأنه في إمكان أي شخص عمل حساب عبر تلك المواقع ببيانات مزيفة أو معلومات مغلوطة بهدف النصب والاحتيال أو اصطياد الضحايا.

وأوضح أنه مع انتشار الإنترنت واتساع رقعته تزداد أساليب النصب، وغالباً ما يستغل الجناة طمع الضحايا أو رغبتهم في الحصول على المال، أو على فرصة مثل إقامة في دولة ما أو الحصول على جواز سفر قوي وجنسية، وأن التواصل يكون عبر تلك المواقع من دون مقر داخل الدولة أو أرقام هواتف موثوق فيها، منوها بأنه تم تسجيل عدد من القضايا المتنوعة ذات الصلة.

ودعا اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم التجاوب مع هذه الحيل، وإبلاغ الشرطة فورا عبر الرقم 901، لافتا أنه يتم تسيير الدوريات الإلكترونية لرصد تلك المواقع والصفحات وإغلاقها.