بعد تصريحات نتنياهو... قرار جديد من الإمارات بشأن الاستثمار في إسرائيل

أعلنت دولة الإمارات أنها اتخذت قرارا جديدا بشأن الاستثمار في دولة إسرائيل، وذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اعتزامها تخصيص 10 مليار دولار للاستثمار في مشاريع مختلفة في بلاده.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإنه "جرى عقب الاتصال الذي تلقاه ولي العهد محمد بن زايد من نتنياهو، تم الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل".

"الإمارات ستقوم من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها".

وأوضحت "وام" أن

كما "سيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".

ويأتي تأسيس الصندوق بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن هذه المبادرة هي "إحدى نتائج الاتفاق... وتجسد روح الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث".

وكان نتنياهو أعلن، أمس الخميس، أنه تحدث مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مؤكدا أنه "هو زعيم عظيم"، مضيفا أن "الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل بمبلغ يقدر بـ 10 مليارات دولار".