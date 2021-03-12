بهدف تعزيز التعاون المشترك... إسرائيل تنهي مناورة بحرية بمشاركة 3 دول

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن بلاده انهت مناورة بحرية دولية، شاركت فيها ثلاثة أساطيل أجنبية، وهي واليونان وللمرة الأولى فرنسا وقبرص.

انتهت مناورة بحرية دولية مشتركة قادها سلاح البحرية الإسرائيلي شاركت فيها ثلاثة أساطيل أجنبية الى جانب إسرائيل وهي واليونان وللمرة الأولى فرنسا وقبرص. المناورة التي حملت اسم "نوفال دينا" استمرت لأسبوع وجرت في البحر الأبيض المتوسط ​​غرب قبرص بمشاركة قطع بحرية مختلفة والمروحيات pic.twitter.com/q520esHz8B — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2021

وحملت المناورة اسم "نوفال دينا" استمرت لأسبوع، وجرت في البحر الأبيض المتوسط ​​غرب قبرص، بمشاركة قطع بحرية مختلفة والمروحيات.

ومن أبرز السيناريوهات التي تم التدرب عليها استخدام النظام المضاد للغواصات، والبحث والإنقاذ ومحاكاة حرب بين السفن، وذلك بمشاركة سفينة صواريخ من نوع "ساعار 4.5" المزودة بنظام مضاد للغواصات، بالإضافة إلى غواصة إسرائيلية.

الهدف من المناورة، التي تقام في كل عام هو تعزيز التعاون بين الأساطيل وتعميق المعرفة المهنية، حيث عززت قوة التعاون المشترك والمعرفة بين الأساطيل البحرية للدول المشاركة ولغة التعامل الواحدة.



الجدير ذكره أن المناورة كانت قد حُددت مسبقًا في خطة التدريبات المحددة لعام 2021 pic.twitter.com/wEi9RR0FQ4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2021

وعزا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهدف من المناورة البحرية السنوية، هو تعزيز التعاون بين الأساطيل وتعميق المعرفة المهنية، حيث عززت قوة التعاون المشترك والمعرفة بين الأساطيل البحرية للدول المشاركة ولغة التعامل الواحدة، مشيرا إلى أن المناورة كانت قد حُددت مسبقًا في خطة التدريبات المحددة لعام 2021.