مصر... عودة الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن عودة الدراسة غدا السبت (الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021)، مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة في ظل جائحة كورونا.

وبحسب موقع "مصراوي"، يبدأ غدا السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي "الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية"، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات.

فيما تبدأ الدراسة، الأحد المقبل، في مدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأكدت الوزارة أنه تم وضع ضوابط محددة لغلق المنشآت التعليمية التي تظهر فيها حالات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، سواء غلق فصل أو أكثر أو مدرسة بالكامل أو محافظة بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت خطة لاستكمال العام الدراسي للطلاب أثناء وجودهم في المدارس تحسبا لأي ظروف طارئة بشأن فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان وجّه، في وقت سابق، بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وأكد وزير التعليم المصري طارق شوقي أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها.