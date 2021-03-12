بعد اقتحامها مع أنصارها مقره...الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقاضي عبير موسى

قال محامون تونسيون إنهم رفعوا دعوى قضائية باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في البلاد.

وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسي، فقد أكد المحامي التونسي، بوبكر بن علي، اليوم الجمعة، أن مجموعة من المحامين قامت بإيداع شكوى جزائية قلم وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، بوكالتهم عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، ضد عبير موسى.

واكد أن الدعوى القانونية التي تم رفعها تتضمن تهما مثل "الاحتجاز دون وجه قانوني، وتعريض حياة أشخاص للخطر، والدخول إلى ملك الغير دون إرادة صاحبه، وتعطيل حرية العمل، والتحريض على الكراهية والتباغض، والدعوة إلى العنف".

وأوضح أن الخطوات القانونية القادمة ضد عبير موسى سوف يتم تحديدها في اجتماع سينعقد بين الفريق القانوني الخاص بالاتحاد اليوم، ملمحا إلى إمكانية رفع دعوى لحل الحزب الدستوري الحر، أو دعاوى أخرى ضد عبير موسى وكل من يقف وراءها.

يشار إلى أن السياسية التونسية، عبير موسى، كانت قد اقتحمت مع أنصارها مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس واعتصمت أمامه، مطالبة بحله بدعوى أنه منظمة تنشر الفكر الإرهابي.

وقد تم فض اعتصام موسى وأنصارها من أمام مقر الاتحاد، عن طريق القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، مما حدا برئيسة الحزب الدستوري الحر إلى التهديد باللجوء للقضاء الدولي، واصفة ما حدث بانه "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".