وزير لبناني: ننسق مع سوريا من أجل عودة آمنة للنازحين

أكد رمزي مشرفية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ​تصريف الأعمال​ اللبنانية، أن هناك تنسيقا مع سوريا من أجل ضمان عودة آمنة وطوعية للنازحين.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، قال مشرفية: "إن هناك خطوات عملية وسريعة بالتنسيق مع الوزراء المختصين في ​سوريا​، لتكون عودة ​النازحين​ بأسرع وقت ممكن وتكون عودة طوعية وآمنة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اللبناني، لفت إلى أن "الأجواء باتت تصبح أكثر إيجابية بالبعد الإقليمي والدولي"، مؤكدا: "من جهتنا نحن نحب كدولة لبنانية أن نستفيد من كل الفرص التي تخفف عن كاهل الدولة عبء النزوح الذي بلغ عامه الـ11، مع ما يكلفنا من أعباء".

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي مشرفية، كان قد أكد في الـ6 من مارس/ آذار الجاري، أنه توجه إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين، "لتناول موضوع النازحين"، لافتا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته لدمشق، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الداخلية، اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف،.

وأكد أن المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري "ستتركز على ملف النازحين السوريين، وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي".